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Стал популярным во время войны: украинцев предупредили о еще одной финансовой схеме мошенников

Иллюстративное фото: украинцев предупредили о новой схеме выманивания средств (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Мошенники придумали новую схему обмана украинцев. Они якобы обещают финансовую помощь от международных организаций или правительства Украины, но это не так.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

Как отметили в полиции, такой вид обмана приобрел особую популярность после начала полномасштабного вторжения.

Мошенники размещают в соцсетях сообщения о псевпомощи, а некоторые получали такие сообщения и в SMS-формате. Аферисты предлагают перейти по ссылке и ввести карточные данные якобы для получения помощи. На самом же деле их цель украсть ваши сбережения.

Как уберечься от мошенников:

  • не открывайте ссылки в мессенджерах, социальных сетях, SMS;
  • не спешите верить заголовкам, обещающим вам какие-либо выплаты;
  • помните, что информацию о программах поддержки от государства всегда публикуют официальные источники под доменом gov.ua, также такие уведомления появляются в Действии;
  • не вводите на сторонних сайтах данные своей карты.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что мошенники придумали новую схему для выманивания денег из украинцев – они предлагают установить якобы новое приложение банка.

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Мошенническая схемаМошенники