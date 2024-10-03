Став коригувальником. СБУ спіймала дезертира, який перейшов на бік росіян

Зловмисником є 23-річний контрактник однієї з військових частин України, який у травні цього року самовільно залишив місце служби. Шукаючи підробітку у Telegram, він потрапив у поле зору російських спецслужб. Дезертиру запропонували "легкі" гроші та співпрацю.

Фігурант відслідковував вогневі позиції протиповітряної оборони ЗСУ у Вінницькій області. Потім його перекинули до Сумської області, де він мав шпигувати за підрозділами Сил оборони. Зрадник прибув до одного з міст поблизу кордону з Росією і орендував квартиру на два тижні.

Шпигун видавав себе за військового при виконанні і намагався увійти в довіру місцевих жителів. Фігурант фотографував військові об’єкти та позначав їхні координати на електронних картах.

Росіяни збирали інформацію для підготовки ударів з використаннями керованих авіабомб, бойових дронів та ракетного озброєння.

СБУ вчасно викрила шпигуна. Йому оголосили підозру за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та

ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Фото: СБУ затримала дезертира-зрадника (ssu.gov.ua)