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Статут ООН не забороняє Україні бити по території РФ, - Британія в ООН

Фото: РСЗВ Himars (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Статут ООН не забороняє країні, яка обороняється від збройної агресії, “проєктувати силу” на територію ворога, якщо це відповідає міжнародному праву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву політичного координатора представництва Великої Британії при ООН Фергуса Екерслі, яку цитує Укрінформ.

“Прямі удари по цивільній інфраструктурі - це воєнний злочин. Відповідно до статті 51 Статуту ООН, Україна має право на самозахист від нападів Росії. Це не позбавляє її права проєктувати силу на територію Росії, якщо ці дії відповідають міжнародному праву”, - сказав Екерслі.

Він наголосив, що Росія йде шляхом ескалації, нарощуючи удари по цивільному населенню України, бо впевнена, що Київ не намагатиметься усунути джерело загрози.

Представник Британії запевнив, що його країна "продовжить забезпечувати Україну можливостями, необхідними їй для захисту свого народу” попри погрози з боку РФ.

Удари вглиб території РФ

Нагадаємо, останнім часом Україна посилила тиск на західних партнерів з метою отримання дозволу на удари наданою ними зброєю по військових об'єктах, які РФ використовує для обстрілів території України.

Українська влада готується представити високопосадовцям національної безпеки США список цілей великої дальності на території Росії, які ЗСУ можуть вразити, якщо Вашингтон зніме обмеження на постачання американської зброї.

Щодо причин відмови, то, за даними Politico, Вашингтон не хоче ризикувати національною безпекою США заради України, врешті-решт Сполучені Штати колись захочуть перезавантажити відносини з Москвою, і зняття обмежень на удари може звести нанівець ці зусилля.

Сьогодні, 30 серпня, це питання розглядалося на засіданні Ради ЄС. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель закликав зняти обмеження щодо використання Україною наданої зброї для поразки цілей у Росії. Словаччина та Угорщина виступили проти.

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