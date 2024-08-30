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Устав ООН не запрещает Украине бить по территории РФ, - Британия в ООН

Фото: РСЗО Himars (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Устав ООН не запрещает обороняющейся от вооруженной агрессии стране "проектировать силу" на территорию врага, если это соответствует международному праву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политического координатора представительства Великобритании при ООН Фергуса Экерсли, которое цитирует Укринфор.

“Прямые удары по гражданской инфраструктуре – это военное преступление. Согласно статье 51 Устава ООН Украина имеет право на самозащиту от нападений России. Это не лишает ее права проектировать силу на территорию России, если эти действия соответствуют международному праву», – сказал Экерсли.

Он подчеркнул, что Россия идет по пути эскалации, наращивая удары по гражданскому населению Украины, потому что уверена, что Киев не будет пытаться устранить источник угрозы.

Представитель Британии заверил, что его страна "продолжит обеспечивать Украину возможностями, необходимыми ей для защиты своего народа", несмотря на угрозы со стороны РФ.

Удары вглубь территории РФ

Напомним, в последнее время Украина усилила давление на западных партнеров с целью получения разрешения на удары предоставленным ими оружием по военным объектам, которые РФ использует для обстрелов территории Украины.

Украинские власти готовятся представить чиновникам национальной безопасности США список целей большой дальности на территории России, которые ВСУ могут поразить, если Вашингтон снимет ограничения на поставку американского оружия.

Что касается причин отказа, то, по данным Politico, Вашингтон не хочет рисковать национальной безопасностью США ради Украины, в конце концов Соединенные Штаты когда-нибудь захотят перезагрузить отношения с Москвой, и снятие ограничений на удары может свести на нет эти усилия.

Сегодня, 30 августа, этот вопрос рассматривался на заседании Совета ЕС. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель призвал снять ограничения по использованию Украиной предоставленного оружия для поражения целей в России. Словакия и Венгрия выступили против.

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