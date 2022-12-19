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У статусі чемпіона світу. Мессі розповів, чи продовжить виступи за збірну Аргентини

Фото: Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі після перемоги на ЧС-2022 не планує завершувати міжнародну кар'єру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TyC Sports.

"Я хочу зіграти у формі Аргентини в статусі чемпіона світу", - сказав капітан "альбіселесте".

Варто зазначити, що раніше Лео анонсував закінчення виступів у національній команді після Мундіалю в Катарі.

Вочевидь, тепер плани нападника змінилися.

Нагадаємо, Аргентина обіграла Францію у фіналі ЧС-2022. Зустріч завершилася перемогою "альбіселесте" в серії післяматчевих пенальті.

Читайте детальніше про поєдинок - у звіті РБК-Україна.

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