В статусе чемпиона мира. Месси рассказал, продолжит ли выступления за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 не намерен завершать международную карьеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TyC Sports.
"Я хочу сыграть еще несколько матчей, являясь чемпионом мира", - сказал капитан "альбиселесте".
Следует отметить, что ранее Лео анонсировал завершение выступлений в национальной команде по завершению Мундиаля.
Однако после триумфа планы нападающего кардинально изменились.
Напомним, Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022. Встреча завершилась победой "альбиселесте" в серии послематчевых пенальти.
Читайте подробнее о поединке - в отчете РБК-Украина.