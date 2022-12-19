RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В статусе чемпиона мира. Месси рассказал, продолжит ли выступления за сборную Аргентины

Фото: Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после победы на ЧМ-2022 не намерен завершать международную карьеру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TyC Sports.

"Я хочу сыграть еще несколько матчей, являясь чемпионом мира", - сказал капитан "альбиселесте".

Следует отметить, что ранее Лео анонсировал завершение выступлений в национальной команде по завершению Мундиаля.

Однако после триумфа планы нападающего кардинально изменились.

Напомним, Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022. Встреча завершилась победой "альбиселесте" в серии послематчевых пенальти.

Читайте подробнее о поединке - в отчете РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФутболМессиСборная Аргентины