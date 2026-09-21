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Статус ВПО можуть зняти "автоматично": у яких випадках

07:57 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: виїзд за кордон - одна з можливих причин позбавлення статусу (Getty Images)

З 22 жовтня 2026 року тривале перебування за кордоном може стати підставою для зняття внутрішньо переміщених осіб з обліку. У деяких випадках це відбуватиметься навіть без особистої заяви людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон України №4924-IX "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

Підставою стане виїзд на постійне проживання за кордон або тривала відсутність у країні - понад 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року.

Утім, для людей з поважними причинами тривалої відсутності передбачені винятки - конкретний перелік причин і допустимі строки ще визначить уряд. Тобто саме по собі перевищення 90-денного строку автоматично не означає втрату статусу в кожному випадку.

Крім тривалого перебування за кордоном, зняти з обліку без особистої заяви можуть, якщо людина:

  • не повідомила вчасно про повернення до покинутого місця проживання;
  • виїхала на постійне проживання за кордон;
  • подала завідомо неправдиві відомості при взятті на облік;
  • отримала обвинувальний вирок за злочини проти нацбезпеки чи виправдовування агресії РФ.

Якщо обставини, через які людину зняли з обліку, згодом зміняться, вона зможе повторно звернутись для повернення статусу.

Нагадаємо, раніше ми вже писали, що ВПО можуть частково компенсувати витрати на оренду житла через податкову знижку - утім, скористатись цим правом можна лише за виконання певних умов.

Також з 22 жовтня для переселенців зміниться основний документ, що підтверджує статус - паперову довідку замінить витяг з державного реєстру, хоча до цієї дати чинні довідки залишатимуться дійсними.

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