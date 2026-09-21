Статус ВПО могут снять "автоматически": в каких случаях

Основанием станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в стране – более 90 дней подряд или более 180 дней совокупно в течение года.

Впрочем, для людей с уважительными причинами длительного отсутствия предусмотрены исключения – конкретный перечень причин и допустимые сроки еще определит правительство. То есть само по себе превышение 90-дневного срока автоматически не означает утрату статуса в каждом случае.

Кроме длительного пребывания за границей, снять с учета без личного заявления могут, если человек:

не сообщила своевременно о возвращении в заброшенное место жительства;

уехала на постоянное проживание за границу;

предоставила заведомо ложные сведения при взятии на учет;

получила обвинительный приговор за преступления против национальной безопасности или оправдания агрессии РФ.

Если обстоятельства, по которым человека сняли с учета, впоследствии изменятся, он сможет повторно обратиться для возвращения статуса.