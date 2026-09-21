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Статус ВПО могут снять "автоматически": в каких случаях

07:57 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: выезд за границу – одна из возможных причин лишения статуса (Getty Images)

С 22 октября 2026 года длительное пребывание за границей может стать основанием для снятия внутри перемещенных лиц с учета. В некоторых случаях это будет происходить даже без личного заявления человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон Украины №4924-IX "Об обеспечении прав и свобод перемещенных лиц".

Основанием станет выезд на постоянное проживание за границу или длительное отсутствие в стране – более 90 дней подряд или более 180 дней совокупно в течение года.

Впрочем, для людей с уважительными причинами длительного отсутствия предусмотрены исключения – конкретный перечень причин и допустимые сроки еще определит правительство. То есть само по себе превышение 90-дневного срока автоматически не означает утрату статуса в каждом случае.

Кроме длительного пребывания за границей, снять с учета без личного заявления могут, если человек:

  • не сообщила своевременно о возвращении в заброшенное место жительства;
  • уехала на постоянное проживание за границу;
  • предоставила заведомо ложные сведения при взятии на учет;
  • получила обвинительный приговор за преступления против национальной безопасности или оправдания агрессии РФ.

Если обстоятельства, по которым человека сняли с учета, впоследствии изменятся, он сможет повторно обратиться для возвращения статуса.

Напомним, ранее мы уже писали, что ВПО могут частично компенсировать расходы на аренду жилья из-за налоговой скидки - впрочем, воспользоваться этим правом можно только при выполнении определенных условий.

Также с 22 октября для переселенцев изменится основной документ, подтверждающий статус – бумажную справку заменит выписку из государственного реестра, хотя до этой даты действующие справки будут оставаться действительными.

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