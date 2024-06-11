Статус ВПЛ: инструкция по получению справки переселенца и как сняться с учета

Украинцы, которые были вынуждены покинуть дом и переехать в более безопасные регионы, могут получить статус внутренне перемещенного лица и оформить соответствующую справку.

Как оформить статус ВПЛ или как снятых с учета переселенцев - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Следует отметить, что оформление статуса ВПЛ является правом, а не обязанностью. Справка переселенца дает право на получение ежемесячной финансовой помощи, а также других льгот.

Как получить статус ВПЛ онлайн

Оформить статус внутренне перемещенного лица можно в приложении "Дія". Весной 2024 года правительство обновило услугу для ВПЛ. Теперь справку и денежную помощь можно получить сразу для всей семьи - за себя, мужа или жену, детей.

Как получить справку ВПЛ через "Дію":

зайдите в приложение "Дія" и в сервисах выберите "Получить статус ВПЛ";

укажите свое текущее местонахождение, подтвердите геолокацию;

введите данные о членах семьи;

выберите карту "Поддержка", чтобы получать финансовую помощь;

укажите, какая помощь необходима - потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке.

Справка внутренне перемещенного лица появится в "Дії" рядом с другими цифровыми документами.

Внимание! Люди, выехавшие за границу или которые находятся на временно оккупированной территории, не могут получить справку ВПЛ и помощь.

Куда обращаться, чтобы получить справку офлайн

Получить справку переселенца можно лично. Это можно сделать в отделах социальной защиты и центрах предоставления административных услуг. Найти нужный ЦПАУ можно по ссылке.

Для получения справки необходимо предоставить заявление о взятии на учет ВПЛ и паспорт. Если прописка не указана в паспорте, следует предоставить другой документ для подтверждения. Это может быть военный билет, трудовая книжка, медицинские или другие документы, подтверждающие факт проживания на соответствующей территории.

Также необходимо выбрать банковскую карту для выплат или заказать новую в любом банке.

Обычно справку с подписью и печатью выдают в тот же день. Однако, если в документах отсутствует отметка о регистрации места жительства на территории, с которой эвакуировались, рассмотрение заявления может длиться до 15 рабочих дней.

Как сняться с учета переселенцев

Справка переселенца бессрочна, однако ее действие могут отменить. Одна из причин снятия с учета - отказ от справки, возвращение домой или выезд за границу для постоянного проживания.

Если переселенец переехал в другой город, но не вернулся домой, то статус ВПЛ не отменяется. Но в таком случае нужно сообщить об этом органам социальной защиты в течение 10 дней с момента прибытия.

Отменить действие статуса ВПЛ можно в приложении "Дія":

зайдите или авторизуйтесь в приложении;

нажмите "Сервисы" - "Услуги ВПЛ" и выберите раздел "Отменить справку ВПЛ";

внимательно проверьте информацию, подтвердите данные, затем нажмите "Отправить"

После этого заявление будет рассмотрено. После обработки надежное уведомление.

Отменить справку переселенца можно и в ЦПАУ и органах соцзащиты. Для этого нужно минимум за три дня до отъезда (или в течение трех дней после приезда) сообщить об этом по месту, где вы находитесь сейчас.

При подготовке материала использовались источники: портал "Дія", пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий и Министерства цифровой трансформации, Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".