"Цифра" для ветерана: які послуги будуть доступні онлайн в Україні

Після тяжкого поранення під час виконання бойового завдання військовослужбовець потребував термінового транспортування за кордон. Для цього необхідно було мати документи, що підтверджують статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Їх виготовлення потребувало не менше тижня, а питання було у лічених днях. Цифрове ж посвідчення згенерували відразу після встановлення статусу – за години.

Таких прикладів, на жаль, чимало, а життя – одне. І життя кожного та кожної не може залежати від бюрократичних процедур та наявності чи відсутності папірця. Так само і після повернення з військової служби до цивільного життя, воно має бути гідним, з доступними і зрозумілими сервісами, розвинутою інклюзивною інфраструктурою, а не вимірюватись стоянням в чергах по всіх інстанціях.

Я сам учасник бойових дій, ветеран. 17% команди Мінветеранів також мають військовий досвід. Кожен з нас пройшов непростий і тривалий шлях повернення. Саме тому діджиталізація та розвиток цифрової інфраструктури визначена важливою складовою у процесі переходу. Більше того, цифровізація є наскрізним процесом для впровадження ключових реформ у сфері ветеранської політики та супутнім елементом кожного напряму.

Перше і головне. Мінветеранів є власником Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). На обліку – понад 1 млн осіб, з них понад 100 тис - це учасники бойових дій, які отримали поранення, зокрема контузію, травму, каліцтво, пов'язане із захистом держави та набули статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Фото: Життя ветеранів не може залежати від бюрократичних процедур та наявності чи відсутності папірця, – в.о. міністра (Getty Images)

Ці дані є критично важливими. Веб-платформа е-Ветеран є публічною частиною ЄДРВВ. І цифрові технології, які ми розвиваємо на цій базі даних, дозволяють забезпечити швидкий доступ до інформації про державні гарантії та пільги для ветеранів і ветеранок та членів їх сімей, а також родин загиблих за різними напрямами: медичні послуги, реабілітація, освіта та працевлаштування, виплати і надбавки тощо.

Щодня Базою знань на е-Ветеран користується близько тисячі людей. Найпопулярнішими є питання надання статусів УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, члена сім’ї загиблого.

Ще одна практична частина е-Ветеран – електронні сервіси Мінветеранів. Наразі на веб-платформі доступний сервіс подачі заяви до Реєстру суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їх сімей. Надаєш про себе інформацію і включення до реєстру відбувається автоматично. Перелік надавачів є публічним та наразі вже є дані про понад 60 психологів, послуги яких компенсуються з держбюджету.

Також Мінветеранів розроблено цифровий інструмент для самовизначення стану свого психічного здоров’я MARTA (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis), яким вже скористалися майже 100 тис. ветеранів та членів їхніх сімей. Завдяки діагностичним інструментам MARTA кожен може провести попередню оцінку свого психічного стану.

Фото: Через е-Ветеран можна подати заявку на участь у Всеукраїнських іграх нескорених (Getty Images)

До речі, їх використовують для тестування військових НАТО та Всесвітня організація охорони здоров’я. Після проходження тесту його можна завантажити та почитати рекомендації. Наприклад, для пригніченої когнітивної функції MARTA запропонує вправи на концентрацію уваги. Для зниження рівня тривожності – рекомендації, як зупинити панічну атаку або як обрати спеціаліста із психологічної допомоги.

Через е-Ветеран можна подати заявку на участь у Всеукраїнських змаганнях “Ігри Нескорених”. У квітні ми оголошували відбір до національної збірної. Була подана рекордна кількість заявок на участь - 415. У червні проведені національні змагання, і через кілька днів ми вже дізнаємось всіх 35 учасників національної збірної команди, які представлятимуть Україну в Канаді в лютому 2025 року.

Е-Карта послуг для ветеранів війни в громадах. По суті, це агрегатор даних про всі послуги, що надаються державою, а також недержавними й міжнародними організаціями. Наразі визначено 9,5 тис послуг. І їх можна відфільтрувати за місцем надання у областях та громадах, типами послуг, описом, категорією отримувачів та умовами надання.

На сервісі е-Карта вказано декілька можливостей отримання послуг. Онлайн – і на карті є посилання, як це зробити, офлайн – з відповідною інформацією, де це можливо, або мобільна послуга для осіб з інвалідністю.

Понад місяць тому Мінветеранів разом із Мінцифри та міжнародними донорами запустили е-Посвідчення ветерана в Дії. На сьогодні вже згенеровано понад 170 тис таких посвідчень.

Що це дає? По-перше, вже не треба паперового підтвердження статусу та паспорту. По-друге, електронний документ завжди при тобі у твоєму телефоні і ним завжди можна скористатися в різних життєвих ситуаціях – від оформлення іпотеки до отримання соціальних пільг і послуг.

Фото: Електронним документо можна скористатися в різних життєвих ситуаціях (Суспільне Львів)

Діджиталізація також є ключовим рішенням і за напрямом розвитку ветеранського підприємництва. Сьогодні Урядом запроваджена можливість отримання гранту для розвитку ветеранського підприємництва, податись на цю програму можна через “Дію”.

Крім цього, безпосередньо Мінветеранів розробило електронну платформу G2VEI, як інструмент розбудови ветеранського бізнес-нетворкінгу, інформаційної державної сервісної підтримки. Наразі робимо апдейт і запустимо платформу, як електронний рекламний майданчик для промоції товарів і послуг, створених ветеранською спільнотою.

Також він міститиме практичні поради: від того, як бізнес-ідею перетворити у реальну власну справу, до аналізу конкурентного поля або перезавантаження бізнесу. А ще буде відображена інформація про навчальні програми, курси, семінари, дисконтні програми, вакансії на ринку праці. Платформа вже працює у тестовому режимі.

Що в найближчих планах по е-сервісах?

Надання е-Статусів УБД, особам з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого.

Для швидкого отримання місцевих послуг можна буде використовувати е-Витяг з ЄДРВВ. Розробка сервісу електронної послуги, що працюватиме в автоматичному режимі в межах інформаційної взаємодії реєстру та електронного кабінету адміністратора ЦНАП на порталі Дія, завершується Планується до запуску до вересня 2024 року.

Запущена розробка е-Карти вакансій для ветеранів та ветеранок.

Фото: В планах – надання е-Статусів УБД особам з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого (facebook.com/dima_schors)

Працюємо над створенням мобільного застосунку для ветеранів. Вже у 2024 році Мінветеранів буде запроваджена першу версію продукту з можливістю ідентифікації особи в ЄДРВВ, подання заяв на послуги та модулем програми лояльності, тобто надання знижок у різних сферах життя, наприклад, на покупки, освітні курси, безкоштовне медичне обслуговування.

Тут плануємо і цифрові можливості для налаштування протезів. А також опції, щоб стежити за їх станом та отримувати оновлення програмного забезпечення. Також застосунок може містити тренування та вправи для адаптації до протезу.

В рамках політики пам’яті – розробка е-Карти поховань, де про загиблих Захисників і Захисниць буде історія життя, інформація про місце проходження служби та місце загибелі.

Ми відкриті для ідей та проєктів.

Ветеранська політика змінюється, коли використовуєш IT-технології. Змінюється якість життя ветерана, коли сервіси та послуги у тебе в гаджеті, на відстані одного "кліку" і у доступі через лічені хвилини. Бо це - про подолання бар’єрів: фізичних, суспільних, економічних, освітніх, інформаційних. І про гідне ставлення до ветеранів і ветеранок, де держава – партнер.