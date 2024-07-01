"Цифра" для ветерана: какие услуги будут доступны онлайн в Украине

После тяжелого ранения во время выполнения боевого задания военнослужащий нуждался в срочной транспортировке за границу. Для этого необходимо было иметь документы, подтверждающие статус личности с инвалидностью в результате войны. Их изготовление потребовало не меньше недели, а вопрос был в считанных днях. Цифровое удостоверение сгенерировали сразу после установления статуса – через час.

Таких примеров, к сожалению, немало, а жизнь – одна. И жизнь каждого и каждой не может зависеть от бюрократических процедур и наличия или отсутствия бумажки. Так же и после возвращения с военной службы в гражданскую жизнь, она должна быть достойной, с доступными и понятными сервисами, развитой инклюзивной инфраструктурой, а не измеряться стоянием в очередях по всем инстанциям.

Я сам участник боевых действий, ветеран. 17% команды Минветеранов также имеют военный опыт. Каждый из нас прошел непростой и длительный путь возвращения. Поэтому диджитализация и развитие цифровой инфраструктуры определена важной составляющей в процессе перехода. Более того, цифровизация является важным процессом по внедрению ключевых реформ в сфере ветеранской политики и сопутствующим элементом каждого направления.

Первое и главное. Минветеранов является владельцем Единого государственного реестра ветеранов войны (ЕДРВО). На учете – более 1 млн человек, из них более 100 тыс – это участники боевых действий, получившие ранения, в частности контузию, травму, увечье, связанное с защитой государства и приобрели статус лиц с инвалидностью в результате войны.

Фото: Жизнь ветеранов не может зависеть от бюрократических процедур и наличия или отсутствия бумажки, – и.о. министра (Getty Images)

Эти данные критически важны. Веб-платформа е-Ветеран является публичной частью ЕГРВИ. И цифровые технологии, развиваемые на этой базе данных, позволяют обеспечить быстрый доступ к информации о государственных гарантиях и льготах для ветеранов и ветеранок и членов их семей, а также семей погибших по разным направлениям: медицинские услуги, реабилитация, образование и трудоустройство, выплаты и надбавки и так далее.

Ежедневно Базой знаний на е-Ветеран пользуются около тысячи человек. Наиболее популярны вопросы предоставления статусов УБД, лица с инвалидностью в результате войны, члена семьи погибшего.

Еще одна практичная часть е-Ветеран – электронные сервисы Минветеранов. В настоящее время на веб-платформе доступен сервис подачи заявления в Реестр субъектов предоставления услуг психологической помощи для ветеранов и членов их семей. Предоставляешь о себе информацию и включение в реестр происходит автоматически. Перечень поставщиков публичный и сейчас уже есть данные о более чем 60 психологах, услуги которых компенсируются из госбюджета.

Также Минветеранов разработан цифровой инструмент для самоопределения состояния своего психического здоровья MARTA (Mental Adaptation and Rehabilitation Tools and Analysis), которым уже воспользовалось около 100 тыс. ветеранов и членов их семей. Благодаря диагностическим инструментам MARTA каждый может произвести предварительную оценку своего психического состояния.

Фото: Через е-Ветеран можно подать заявку на участие во Всеукраинских играх непокоренных (Getty Images)

Кстати, они используются для тестирования военных НАТО и Всемирной организации здравоохранения. После прохождения теста его можно скачать и прочитать рекомендации. К примеру, для угнетенной когнитивной функции MARTA предложит упражнения на концентрацию внимания. Для снижения уровня тревожности – рекомендации, как остановить паническую атаку или выбрать специалиста по психологической помощи.

Через е-Ветеран можно подать заявку на участие во Всеукраинских соревнованиях "Игры Непокоренных". В апреле мы объявляли отбор в сборную. Было подано рекордное количество заявок на участие – 415. В июне проведены национальные соревнования, и через несколько дней мы уже узнаем всех 35 участников национальной сборной команды, которые будут представлять Украину в Канаде в феврале 2025 года.

Е-карта услуг для ветеранов войны в громадах. По сути это агрегатор данных обо всех услугах, предоставляемых государством, а также негосударственными и международными организациями. В настоящее время определено 9,5 тыс. услуг. И их можно отфильтровать по месту предоставления в областях и громадах, типам услуг, описанию, категории получателей и условиям предоставления.

На сервисе е-карты указано несколько возможностей получения услуг. Онлайн – и на карте есть ссылки, как это сделать, офлайн – с соответствующей информацией, где это возможно, или мобильная услуга для лиц с инвалидностью.

Более месяца назад Минветеранов вместе с Минцифрами и международными донорами запустили е-Удостоверение ветерана в Дии. На сегодняшний день уже сгенерировано более 170 тыс таких удостоверений.

Что это дает? Во-первых, уже не нужно бумажного подтверждения статуса и паспорта. Во-вторых, электронный документ всегда при тебе в телефоне и им всегда можно воспользоваться в различных жизненных ситуациях – от оформления ипотеки до получения социальных льгот и услуг.

Фото: Электронным документом можно воспользоваться в разных жизненных ситуациях (Суспильне Львов)

Диджитализация также является ключевым решением по направлению развития ветеранского предпринимательства. Сегодня Правительством введена возможность получения гранта для развития ветеранского предпринимательства, подать на эту программу можно через Дию.

Кроме того, непосредственно Минветеранов разработало электронную платформу G2VE, как инструмент развития ветеранского бизнес-нетворкинга, информационной государственной сервисной поддержки. Сейчас делаем апдейт и запустим платформу как электронную рекламную площадку для продвижения товаров и услуг, созданных ветеранским сообществом.

Также он будет содержать практические советы: от того, как бизнес-идею превратить в реальное собственное дело до анализа конкурентного поля или перезагрузки бизнеса. А еще будет отражена информация об учебных программах, курсах, семинарах, дисконтных программах, вакансиях на рынке труда. Платформа уже работает в тестовом режиме.

Что в ближайших планах по е-сервисам?

Предоставление е-статусов УБД, лицам с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего.

Для быстрого получения местных услуг можно будет использовать е-Віписка из ЕГРВИ. Разработка сервиса электронной услуги, который будет работать в автоматическом режиме в рамках информационного взаимодействия реестра и электронного кабинета администратора ЦНАП на портале Дия, завершается. Планируется к запуску до сентября 2024 года.

Запущена разработка е-карты вакансий для ветеранов и ветеранок.

Фото: В планах – предоставление е-статусов УБД лицам с инвалидностью в результате войны и члена семьи погибшего (facebook.com/dima_schors)

Работаем над созданием мобильного приложения для ветеранов. Уже в 2024 году Минветеранов будет введена первая версия продукта с возможностью идентификации личности в ЕГРВВ, подачи заявлений на услуги и модулем программы лояльности, то есть предоставление скидок в различных сферах жизни, например, на покупки, образовательные курсы, бесплатное медицинское обслуживание.

Здесь планируем и цифровые возможности по настройке протезов. А также опции, чтобы следить за их состоянием и получать обновления программного обеспечения. Также приложение может содержать тренировки и упражнения для адаптации к протезу.

В рамках политики памяти – разработка е-карты захоронений, где о погибших Защитниках и Защитницах будет история жизни, информация о месте прохождения службы и месте гибели.

Мы открыты для идей и проектов.

Ветеранская политика меняется, когда используешь IT технологии. Меняется качество жизни ветерана, когда сервисы и услуги у тебя в гаджете, на расстоянии одного клика и в доступе через считанные минуты. Ведь это – о преодолении барьеров: физических, общественных, экономических, образовательных, информационных. И о достойном отношении к ветеранам и ветеранкам, где государство – партнер.