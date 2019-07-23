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Статус русского языка на Донбассе нужно обсуждать, - Разумков

Новости » Политика    23.07.2019 - 16:59
Статус русского языка на Донбассе нужно обсуждать, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Русский язык на Донбассе может быть региональным

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает возможным диалог касательно более глубокого использования русского языка на Донбассе, нежели на других территориях страны. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Разумков отметил, что это соответствует Европейской хартии о языках, не противоречит украинской Конституции.

"Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", - сказал он.

Комментируя замечание, что такая же аргументация звучала при принятии "закона Кивалова-Колесниченко" в 2012 году, Разумков заявил, что тогда не было войны.

"Это была не попытка найти точки, по которым можно объединить общество, а это, к сожалению, использовали как точку, вокруг которой можно собрать свой электорат", - сказал Разумков и добавил что ему обидно сравнение "с представителями бывших политических элит".

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан предложил  региональный статус для русского языка на Донбассе. После этого представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что это личная позиция Андрея Богдана.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 мая - 3 июня, две трети граждан Украины выступают за то, чтобы единственным государственным языком в стране был украинский.

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