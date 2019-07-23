Статус російської мови на Донбасі треба обговорювати, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Російська мова на Донбасі може бути регіональною

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає можливим діалог щодо більш глибокого використання російської мови на Донбасі, ніж на інших територіях країни. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Украина".

Разумков зазначив, що це відповідає Європейській хартії про мови, не суперечить українській Конституції.

"Єдині червоні лінії, які були накреслені і озвучені президентом, це те, що єдиною державною мовою в нашій країні є українська мова. Це ми не обговорюємо", - сказав він.

Коментуючи зауваження, що така ж аргументація звучала при ухваленні "закону Ківалова-Колесніченка" у 2012 році, Разумков заявив, що тоді не було війни.

"Це була не спроба знайти точки, за якими можна об'єднати суспільство, а це, на жаль, використовували як точку, навколо якої можна зібрати свій електорат", - сказав Разумков і додав, що йому прикро порівняння "з представниками колишніх політичних еліт".

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан запропонував регіональний статус для російської мови на Донбасі. Після цього представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що це особиста позиція Андрія Богдана.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 травня - 3 червня, дві третини громадян України виступають за те, щоб єдиною державною мовою в країні був український.