ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Статус російської мови на Донбасі треба обговорювати, - Разумков

Новини » Політика    23.07.2019 - 16:59
Статус російської мови на Донбасі треба обговорювати, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Російська мова на Донбасі може бути регіональною

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає можливим діалог щодо більш глибокого використання російської мови на Донбасі, ніж на інших територіях країни. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Украина".

Разумков зазначив, що це відповідає Європейській хартії про мови, не суперечить українській Конституції.

"Єдині червоні лінії, які були накреслені і озвучені президентом, це те, що єдиною державною мовою в нашій країні є українська мова. Це ми не обговорюємо", - сказав він.

Коментуючи зауваження, що така ж аргументація звучала при ухваленні "закону Ківалова-Колесніченка" у 2012 році, Разумков заявив, що тоді не було війни.

"Це була не спроба знайти точки, за якими можна об'єднати суспільство, а це, на жаль, використовували як точку, навколо якої можна зібрати свій електорат", - сказав Разумков і додав, що йому прикро порівняння "з представниками колишніх політичних еліт".

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Богдан запропонував регіональний статус для російської мови на Донбасі. Після цього представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що це особиста позиція Андрія Богдана.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 травня - 3 червня, дві третини громадян України виступають за те, щоб єдиною державною мовою в країні був український.

На Донбасі вже більше доби утримується перемир'я На Донбасі дотримується режим перемир'я, - штаб
Новини України Донбасстатусязык
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся