Статус патриархата УПЦ КП могут признать не все поместные церкви, - Зоря

Фото: Евстратий Зоря (УНИАН)

Другим церквам предложили направить обращение к УПЦ КП о подтверждении признания Филарета патриархом

Другие поместные церкви могут не признать патриархат Украинской православной церкви. Об этом во время пресс-конференции заявил епископ УПЦ КП Евстратий Зоря, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, решением синода УПЦ КП у предстоятеля церкви отныне есть три титула: епископа, митрополита и патриарха.

"Наш архиепископ - и митрополит, и патриарх. Если вы посмотрите в решение синода, подавляющее большинство предстоятелей поместных православных церквей имеют титулы и архиепископа, и митрополита, и патриарха... Патриарх - это титул, который касается большой церковной области, связанный с определенным народом. Следуя этому, наша церковь (УПЦ КП, - ред.) постановила ввести такой титул, который отражает все эти три реалии", - пояснил Зоря.

Епископ подчеркнул, что не все поместные церкви могут сразу согласиться со статусом патриархата Украинской православной церкви КП (УПЦ КП).

"Мы предусматривает возможное осложнение с признанием со стороны некоторых поместных церквей сразу украинской церкви как церкви с патриаршим строем. Потому что еще недавно они были даже не готовы обсуждать автокефалию церкви. А уж когда автокефалия утверждена решением Вселенского патриарха, могут быть осложнения, чтобы признать именно как патриаршую церковь. Это патриархат. Потому что это высокий статус", - заявил Зоря.

По его словам, другим церквям предложили направить обращение к УПЦ КП о подтверждении признания предстоятеля церкви Филарета патриархом.

"Если церкви будут не готовы, чтобы не вызвать недоразумений наша церковь постановила - пусть будет их обращение к нашему предстоятелю, как в дипломатических отношениях. Они могут называть его архиепископом и митрополитом, но не употреблять титул патриарха, если они это пока не готовы делать. Это не является унижением для нашего предстоятеля, это не является отказом от того, чтобы наша церковь именовалась патриархатом. Мы будем это предлагать в качестве модели для единой поместной православной церкви", - добавил епископ.

Зоря рассказал, что подобная ситуация сложилась с украинской греко-католической церковью, чей патриархальный статус пока не признан Ватиканом. Впрочем, по его словам, Украинская православная церковь не меньше чем другие, поэтому может быть патриархальной.

"Украинская церковь достойна быть патриархатом. Она имеет миллионы верующих, духовенство - епископат, более чем тысячелетнюю историю. Она не меньше чем Сербская, Болгарская, Румынская, Грузинская, имеющих статус патриархата", - добавил Зоря.

Напомним, Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата выдвигает своего превосходителя Филарета на должность главы единой церкви автокефальной церкви.

Как писало РБК-Украина ранее, Филарет объяснил механизм перехода церквей в Единую автокефальную. Он отметил, что после образования единой церкви значительная часть православных останется в Русской православной церкви в Украине.