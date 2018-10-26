Статус патріархату УПЦ КП можуть визнати не всі помісні церкви, - Зоря

Фото: Євстратій Зоря (УНІАН)

Іншим церквам запропонували направити звернення до УПЦ КП щодо підтвердження визнання Філарета патріархом

Інші помісні церкви можуть не визнати патріархат Української православної церкви. Про це під час прес-конференції заявив єпископ УПЦ КП Євстратій Зоря, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, рішенням синоду УПЦ КП предстоятель церкви відтепер має три титули: єпископа, митрополита та патріарха.

"Наш архієпископ - і митрополит, і патріарх. Якщо ви подивитесь у рішення синоду, переважна більшість предстоятелів помісних православних церков мають титули і архієпископа, і митрополита, і патріарха... Патріарх - це є титул, який стосується великої церковної області, пов'язаний з певним народом. Слідуючи цьому, наша церква (УПЦ КП, - ред.) постановила ввести такий титул, який відображає усі ці три реалії", - пояснив Зоря.

Єпископ підкреслив, що не всі помісні церкви можуть одразу погодитись зі статусом патріархату Української православної церкви КП (УПЦ КП).

"Ми передбачаємо можливе ускладнення з визнанням з боку деяких помісних церков відразу української церкви як церкви з патріаршим устроєм. Тому що ще донедавна вони були навіть не готові обговорювати автокефалію церкви. А вже коли автокефалія утверджена рішенням Вселенського патріарха, можуть бути ускладнення, щоб визнати саме як патріаршу церкву. Це патріархат. Бо це високий статус", - заявив Зоря.

За його словами, іншим церквам запропонували направити звернення до УПЦ КП щодо підтвердження визнання предстоятеля церкви Філарета патріархом.

"Якщо церкви будуть не готові, щоб не викликати непорозумінь наша церква постановила - нехай буде їх звернення до нашого предстоятеля, як у дипломатичних відносинах. Вони можуть іменувати його архієпископом і митрополитом, але не вживати титул патріарха, якщо вони цього поки що не готові робити. Це не є приниженням для нашого предстоятеля, це не є відмовою від того, щоб наша церква іменувалась патріархатом. Ми будемо це пропонувати як модель для єдиної помісної православної церкви", - додав єпископ.

Зоря розповів, що подібна ситуація склалась з українською греко-католицькою церквою, чий патріархальний статус наразі не визнаний Ватиканом. Утім, за його словами, Українська православна церква не менша ніж інші, тому може бути патріархальною.

"Українська церква достойна бути патріархатом. Вона має мільйони віруючих, духовенство - єпископат, понад тисячолітню історію. Вона не менша ніж Сербська, Болгарська, Румунська, Грузинська, які мають статус патріархату", - додав Зоря.

Нагадаємо, Українська православна церква (УПЦ) Київського патріархату висуває свого превосходителя Філарета на посаду глави єдиної церкви автокефальної церкви.

Як писало РБК-Україна раніше, Філарет пояснив механізм переходу церков у Єдину автокефальну. Він зазначив, що після утворення єдиної церкви значна частина православних залишиться у Російській православній церкві в Україні.