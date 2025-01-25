Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми: хто і як може отримати допомогу в Україні

В Україні статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, можна отримати відповідно до Закону України "Про протидію торгівлі людьми".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.
Як зазначив Лубінець, цей статус надає постраждалим право на захист і підтримку від держави, включно з матеріальною допомогою та доступом до соціальних гарантій.
Якщо під час перебування на тимчасово окупованих територіях щодо вас були вчинені перераховані нижче дії, то маєте право подати заяву на встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
3окрема, якщо:
Для цього необхідно звернутися за місцем перебування до місцевої держадміністрації та подати такі документи:
Протягом трьох робочих днів із дати подання заяви відповідальна особа місцевої державної адміністрації проведе з Вами співбесіду та заповнить опитувальний лист.
Статус надається строком до двох років та може бути продовжений за рішенням комісії, не більше як на один рік з дати закінчення такого строку.
Особа, якій вже встановлено статус, має право на безоплатне одержання:
У разі неналежного розгляду Вашої заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми або відмови у наданні гарантованої допомоги, можна звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини:
Нагадаємо, в Україні ухвалено зміни до законів про освіту та волонтерську діяльність, які інтегрують волонтерство в освітній процес. Волонтерська діяльність стане частиною шкільної та університетської освіти.
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