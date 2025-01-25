Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми: хто і як може отримати допомогу в Україні

Як зазначив Лубінець, цей статус надає постраждалим право на захист і підтримку від держави, включно з матеріальною допомогою та доступом до соціальних гарантій.

Якщо під час перебування на тимчасово окупованих територіях щодо вас були вчинені перераховані нижче дії, то маєте право подати заяву на встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

3окрема, якщо:

вас примушували до виконання робіт окупаційні війська чи влада;

вам погрожували або застосовували насильство з метою примусової праці;

вас було використано у збройному конфлікті.

Для цього необхідно звернутися за місцем перебування до місцевої держадміністрації та подати такі документи:

﻿﻿заяву про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

﻿﻿копію документа, що посвідчує особу;

﻿﻿документи щодо наявності підстав для встановлення статусу (для прикладу медичні висновки, витяг з ЄРДР, довідка про обмін / незаконне позбавлення особистої свободи / перебування в полоні, копії проїзних документів).

Протягом трьох робочих днів із дати подання заяви відповідальна особа місцевої державної адміністрації проведе з Вами співбесіду та заповнить опитувальний лист.

Статус надається строком до двох років та може бути продовжений за рішенням комісії, не більше як на один рік з дати закінчення такого строку.

Особа, якій вже встановлено статус, має право на безоплатне одержання:

﻿﻿інформації щодо своїх прав і можливостей;

﻿﻿медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги;

﻿﻿тимчасового розміщення (до трьох місяців) в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми;

﻿﻿одноразової матеріальної допомоги у розмірі трьох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, установлених на момент звернення за матеріальною;

﻿﻿відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у порядку, встановленому Цивільним кодексом України;

﻿﻿допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку.

У разі неналежного розгляду Вашої заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми або відмови у наданні гарантованої допомоги, можна звернутися до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: