Статус лица, пострадавшего от торговли людьми: кто и как может получить помощь в Украине

В Украине статус лица, пострадавшего от торговли людьми, можно получить в соответствии с Законом Украины "О противодействии торговле людьми".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.
Как отметил Лубинец, этот статус предоставляет пострадавшим право на защиту и поддержку от государства, включая материальную помощь и доступ к социальным гарантиям.
Если во время пребывания на временно оккупированных территориях в отношении вас были совершены перечисленные ниже действия, то имеете право подать заявление на установление статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.
3окрема, если:
Для этого необходимо обратиться по месту пребывания в местную госадминистрацию и подать следующие документы:
В течение трех рабочих дней с даты подачи заявления ответственное лицо местной государственной администрации проведет с Вами собеседование и заполнит опросный лист.
Статус предоставляется сроком до двух лет и может быть продлен по решению комиссии, не более чем на один год с даты окончания такого срока.
Лицо, которому уже установлен статус, имеет право на бесплатное получение:
В случае ненадлежащего рассмотрения Вашего заявления об установлении статуса лица, пострадавшего от торговли людьми или отказа в предоставлении гарантированной помощи, можно обратиться к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:
Напомним, в Украине приняты изменения в законы об образовании и волонтерской деятельности, которые интегрируют волонтерство в образовательный процесс. Волонтерская деятельность станет частью школьного и университетского образования.
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