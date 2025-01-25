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Статус лица, пострадавшего от торговли людьми: кто и как может получить помощь в Украине

Фото: Дмитрий Лубинец (facebook com dmytro lubinets)
Автор: Наталья Кава

В Украине статус лица, пострадавшего от торговли людьми, можно получить в соответствии с Законом Украины "О противодействии торговле людьми".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Как отметил Лубинец, этот статус предоставляет пострадавшим право на защиту и поддержку от государства, включая материальную помощь и доступ к социальным гарантиям.

Если во время пребывания на временно оккупированных территориях в отношении вас были совершены перечисленные ниже действия, то имеете право подать заявление на установление статуса лица, пострадавшего от торговли людьми.

3окрема, если:

  • вас принуждали к выполнению работ оккупационные войска или власти;
  • вам угрожали или применяли насилие с целью принудительного труда;
  • вы были использованы в вооруженном конфликте.

Для этого необходимо обратиться по месту пребывания в местную госадминистрацию и подать следующие документы:

  • заявление об установлении статуса лица, пострадавшего от торговли людьми;
  • копию документа, удостоверяющего личность;
  • документы о наличии оснований для установления статуса (например медицинские заключения, выписка из ЕРДР, справка об обмене / незаконном лишении личной свободы / пребывания в плену, копии проездных документов).

В течение трех рабочих дней с даты подачи заявления ответственное лицо местной государственной администрации проведет с Вами собеседование и заполнит опросный лист.

Статус предоставляется сроком до двух лет и может быть продлен по решению комиссии, не более чем на один год с даты окончания такого срока.

Лицо, которому уже установлен статус, имеет право на бесплатное получение:

  • информации о своих правах и возможностях;
  • медицинской, психологической, социальной, правовой и другой необходимой помощи;
  • временного размещения (до трех месяцев) в учреждениях помощи для лиц, пострадавших от торговли людьми;
  • единовременной материальной помощи в размере трех прожиточных минимумов для соответствующей категории лиц, установленных на момент обращения за материальной;
  • возмещение морального и материального вреда за счет лиц, которые его причинили, в порядке, установленном Гражданским кодексом Украины;
  • помощи в трудоустройстве, реализации права на образование и профессиональную подготовку.

В случае ненадлежащего рассмотрения Вашего заявления об установлении статуса лица, пострадавшего от торговли людьми или отказа в предоставлении гарантированной помощи, можно обратиться к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека:

  • по адресу - ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • по номерам телефонов: 0 800 501 720; 044 299 74 08.

Напомним, в Украине приняты изменения в законы об образовании и волонтерской деятельности, которые интегрируют волонтерство в образовательный процесс. Волонтерская деятельность станет частью школьного и университетского образования.

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Торговля людьми