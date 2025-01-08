Школярі та студенти зможуть зарахувати волонтерство як практику: деталі закону

В Україні ухвалено зміни до законів про освіту та волонтерську діяльність, які інтегрують волонтерство в освітній процес. Волонтерська діяльність стане частиною шкільної та університетської освіти.

За ухвалення законопроєкту проголосували 298 народних депутатів. Зміни охоплюють закони "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", "Про вищу освіту" та "Про волонтерську діяльність".

Що зміниться в освітньому процесі

У законах "Про освіту" та "Про повну загальну середню освіту" тепер передбачено:

Упровадження волонтерської діяльності як частини освітнього процесу.

Створення умов для розвитку та підтримки волонтерства серед учасників освітнього процесу.

Підвищення суспільного престижу волонтерської діяльності.

Зокрема, статті 8 і 26 закону "Про освіту" та статті 16 і 38 закону "Про повну загальну середню освіту" доповнено положеннями про підтримку волонтерства.

Нововведення у вищій освіті

Закон "Про вищу освіту" тепер містить визначення поняття "мотиваційний лист", який абітурієнти мають подавати під час вступу. До мотиваційного листа можна додати інформацію про досягнення у волонтерській діяльності, що підкреслює її важливість у формуванні компетенцій.

Важливі зміни для волонтерів

Закон "Про волонтерську діяльність" також зазнав змін:

Волонтери зможуть отримувати офіційні документи (свідоцтва), які підтверджують їхню діяльність, із зазначенням напрямку, періоду та кількості відпрацьованих годин.

Час волонтерської роботи за профільним напрямом тепер зараховується як практика для студентів відповідних спеціальностей.

Компетентності, здобуті під час волонтерства, можуть бути визнані як результати неформального чи інформального навчання.

Кабінету Міністрів України доручено в місячний строк привести всі нормативно-правові акти у відповідність із новими нормами з моменту набрання чинності.