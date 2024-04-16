Статус особи з інвалідністю внаслідок війни тепер можна отримати за місяць: деталі

"Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України цей процес був ускладнений, в деяких випадках набуття статусу займало до 8 місяців та більше. Як результат, особи з інвалідністю та родини загиблих мали обмежений доступ до пільг та послуг, гарантованих державою", - зазначили у Мінветеранів.

Відтепер статус можна буде отримати у 30-денний термін двома шляхами:

у паперовій формі - через ЦНАП незалежно від зареєстрованого місця проживання.

в електронній формі - через е-кабінет порталу "Дія" або єдиного державного реєстру ветеранів війни (наразі електронний продукт у розробці).

У Мінветеранів підкреслюють, що окрім заяви із зазначенням відомостей, необхідних для надання статусу, по суті більше нічого не потрібно.

"Збір відсутніх документів - це обов’язок не ветерана, ветеранки чи родин загиблих, а компетентних органів. Їм надано право домогтися повного пакета документів від уповноважених органів або посадових осіб", - зазначили у відомстві.

Електронний формат подачі заяви на встановлення статусів ще доопрацьовується Мінветеранів спільно з Міністерством з питань цифрової трансформації. Технічна можливість отримання статусів "в один клік" з’явиться найближчим часом.

На першому етапі е-заява буде доступна для військовослужбовців сектору безпеки та оборони (ЗСУ, Нацгвардія, ДПСУ, Нацполіція, СБУ, СЗР), які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, а також сімей загиблих захисників цих категорій.

Зазначається, що процедура звернення через ЦНАП вже діє для всіх категорій, в тому числі для захисників-добровольців з-поміж цивільних осіб, представників волонтерських організацій та інших цивільних осіб, які стали на захист держави та отримали інвалідність внаслідок війни.

mva.gov.ua