Плани Трампа "повернути" канал. ЗМІ розкрили варіанти США з протидії впливу Китаю у Панамі

У США є різні варіанти для зменшення китайського впливу у Панамі, та з протидії зростаючої присутності компаній КНР у цій Центральноамериканській країні. Їх представить комітету Сенату Штатів глава Федеральної морської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Західні ЗМІ звернули увагу, що президент США Дональд Трамп пообіцяв, що країна поверне собі контроль над Панамським каналом. Разом з тим глава держави не надав подробиць, у який спосіб та коли він це збирається реалізувати.

Між тим Reuters ознайомилося з письмовими свідченнями голови Федеральної морської комісії США Луї Соли, які будуть представлені у вівторок на слуханнях Комітету Сенату з торгівлі щодо Панамського каналу.

"Нам потрібно збільшити підтримку американських компаній, які прагнуть вести бізнес у Панамі та по всій Америці. Китайські компанії не повинні бути єдиними учасниками торгів", - йдеться в його заяві.

Сола також додав, що китайським компаніям "вдалося отримати мільярди доларів контрактів на розробку в Панамі", і що значна їх кількість - проекти "фізичної інфраструктури, деякі з яких розташовані на Панамському каналі або поруч з ним".

Як заявив перед слуханнями голова комітету Сенату з питань торгівлі Тед Круз, Штати "заплатили та побудували Панамський канал, але Панама поводиться з Америкою несправедливо та передає контроль над ключовою інфраструктурою Китаю".

Також Сола зазначає, що США мають варіанти "вирішення проблеми зростаючої присутності Китаю та китайських компаній у Панамі та по всій Америці".

"Ми також не позбавлені варіантів, оскільки вони стосуються подальшої життєздатності Каналу", - сказав він.

Голова Федеральної морської комісії США також заявив, що вкрай важливо захистити незалежність Адміністрації Панамського каналу.

Як пише Reuters, у серпні минулого року Сола та тодішній голова Федеральної морської комісії США Ден Маффей відвідали Панаму та зустрілися з президентом цієї країни Хосе Раулем Муліно. Це відбулось після того, як умови посухи серйозно вплинули на роботу каналу.

У письмових свідченнях, які будуть представлені комітету Сенату у вівторок, Маффей заявить, що минулорічний сезон дощів у Панамі, на щастя, пом'якшив гострі проблеми з водопостачанням «на час і відновив нормальний обсяг транзиту».

Заяви Трампа щодо Панамського каналу

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп зробив кілька заяв щодо наміру повернути контроль США над Панамським каналом. Він також, зокрема, відмовився виключити можливе застосування військової сили для цього.

Через Панамський канал здійснюється понад 40% контейнерних перевезень США, що оцінюються приблизно в 270 мільярдів доларів на рік.

Висловлювання Трампа щодо Панамського каналу викликали критику з боку латиноамериканських держав в Америці та деяких інших країн.

Минулого тижня президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що країна керує каналом, відповідальним за світову торгівлю, включно зі Сполученими Штатами. Муліно наголосив, що канал "є і залишатиметься Панамським".

Додамо, 23 січня стало відомо, що Держсекретар США Марко Рубіо планує відвідати Панаму на тлі заяв Трампа про "повернення" каналу.

Довідка: США побудували Панамський канал на початку 1900-х років, щоб допомогти комерційним і військовим кораблям подорожувати між їхніми узбережжями.

У 1999 році Штати відмовилися від власності на водний шлях, а сталося це більш ніж через 20 років після того, як тодішній президент США Джиммі Картер підписав відповідну угоду з Панамою.