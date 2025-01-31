Президент Панами заявив, що переговорів про право власності на канал не буде

У четвер президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що жодних переговорів зі США з приводу права власності на Панамський канал не буде. Він сподівається, що майбутній візит Держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо дасть їм змогу зосередитися на інших питаннях, що ґрунтуються на спільних інтересах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

"Це неможливо, я не можу вести переговори. Це зроблено. Канал належить Панамі", - сказав Муліно, коли його запитали про повернення каналу під контроль США.

Президент також заявив, що єдине, чого він хоче, так це - "прибрати все сміття з доріг, навести порядок і мати змогу говорити зі Сполученими Штатами" щодо таких питань, як імміграція, безпека та боротьба з незаконним обігом наркотиків.

Як пише AP, Рубіо планує зустрітися з Муліно в неділю 2 лютого і відвідати Панамський канал. Також видання зазначає, що для Панами було б важливим, щоб їхня країна стала місцем першого закордонного візиту головного американського дипломата, однак новий держсекретар США приїде туди як посланник американського президента Дональда Трампа, який неодноразово пропонував повернути Панамський канал під контроль Сполучених Штатів.