Статус кандидата на членство в ЕС Украина должна получить только с Молдовой, - канцлер Австрии

Украина может получить статус кандидата на членство в ЕС только вместе с другими заявителями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера Австрии Карла Негаммера.
По словам Негаммера, это предложение возникло у президента Франции Эмманюэля Макрона. Он добавил, что дискуссии о кандидатский статус должны вестись с "осторожностью и честностью".
Канцлер Австрии вспомнил о примере Турции, которая почти 60 лет назад решила интегрироваться в ЕС и в 1999 году со второй попытки получила статус кандидата на членство.
В свою очередь премьер-министр Эстонии Кая Каллас на совместной с Негаммером пресс-конференции отметила, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС, но отметила, что Киев должен быть готов для внедрения сложных реформ.
Напомним, Дания заявила, что примет решение о кандидатстве Украины в ЕС лишь после заключения Еврокомиссии.
Ранее мы сообщали, что Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.