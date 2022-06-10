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Дания примет решение о кандидатстве Украины в ЕС только после заключения Еврокомиссии

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Украина, Пятница 10 июня 2022 21:21
Дания примет решение о кандидатстве Украины в ЕС только после заключения Еврокомиссии Фото: Еппе Кофод (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Дания поддерживает европейское стремление Украины, но решение о предоставлении статуса кандидата будет принимать после получения заключения Европейской комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую правду.

"Дания полностью поддерживает европейское стремление Украины. Именно поэтому Дания также поддержала быстрое инициирование процесса, необходимого для обработки запроса. Сейчас мы ожидаем заключения Европейской комиссии относительно того, насколько Украина соответствует критериям, необходимым для продолжения процесса", - заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Кофод добавил, что Дания полностью сосредоточена на помощи Украине в реформах, необходимых для получения статуса кандидата и приближения к ЕС.

"Украина принадлежит к Европейской семье", - подытожил глава датского МИД.

Напомним, Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите лидеров Евросоюза 23-24 июня.

Ранее мы сообщали, что Дания и Нидерланды не поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС на июньском саммите лидеров Евросоюза.

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