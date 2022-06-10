Статус кандидата на членство в ЄС Україна має отримати лише з Молдовою, - канцлер Австрії

Україна може отримати статус кандидата на членство в ЄС тільки разом із іншими заявниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова канцлера Австрії Карла Негаммера.

За словами Негаммера, ця пропозиція виникла в президента Франції Емманюеля Макрона. Він додав, що дискусії про кандидатський статус мають вестись із "обережністю й чесністю".

Канцлер Австрії згадав про приклад Туреччини, яка майже 60 років тому вирішила інтегруватися в ЄС і у 1999 році з другої спроби отримала статус кандидата на членство.

Своєю чергою прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас на спільній з Негаммером пресконференції зазначила, що підтримує надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, але наголосила, що Київ повинен бути готовий для впровадження складних реформ.