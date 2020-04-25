Статус безработного можно получить на портале "Дия"

Кабинет министров 24 апреля своим постановлением утвердил реализацию экспериментального проекта по регистрации, перерегистрации безработных и назначениб выплаты пособия по безработице в электронной форме. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Как отметили в пресс-службе, на онлайн-портале государственных услуг "Дия" появилась новая электронная услуга по регистрации и оформлению выплат пособия по безработице.

Для получения услуги необходимо сделать такие шаги:

авторизоваться в кабинете пользователя на портале Дия с помощью электронной подписи, электронной системы идентификации Bank ID или Mobile ID;

заполнить одну онлайн-анкету, вопросы которой будут определять перечень документов (паспорт, документы об образовании, трудовая книжка и т. п.);

получить подтверждение на электронную почту или на телефон о предоставлении статуса безработного и выплаты пособия по безработице, или уведомления о необходимости доработки, или аргументированный отказ

Отметим, на период карантина статус и назначение пособия по безработице присваивается с первого дня после подачи такого заявления.

Напомним, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы повысил на время карантина минимальный размер пособия по безработице с 650 грн до 1 тыс. грн.

Отметим, по данным Торгово-промышленной палаты Украины, количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, возросло на 1,0-1,3 млн человек, и составляет около 2,5-2,8 млн человек.