Погрози Медведєва

Британська газета The Times оприлюднила статтю про ліквідацію в Москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова. Журналісти підкреслили, що вбивство російського генерала - це "законний акт оборони з боку держави, яка перебуває під загрозою".

У відповідь Медведєв назвав усіх посадових осіб країн НАТО, які беруть участь у допомозі Україні, "законною військовою ціллю" для РФ.

Також він назвав "законною військовою ціллю" журналістів The Times, які є авторами вищезгаданої статті.

Реакція глави МЗС Британії

"Бандитська погроза Медведєва на адресу журналістів The Times схожа на відчай", - наголосив Девід Леммі.

Він додав, що британські газети представляють найкращі британські цінності: свободу, демократію та незалежне мислення.