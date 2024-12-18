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Стаття The Times викликала істерику у Медведєва. Голова МЗС Британії різко відреагував

Фото: Девід Леммі, міністр закордонних справ Британії (x.com/DavidLammy)
Автор: Іван Носальський

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв почав укотре розкидатися погрозами Заходу через статтю газети The Times. У Британії вважають таку реакцію ознакою відчаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медведєва в Telegram і міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі в соцмережі X.

Погрози Медведєва

Британська газета The Times оприлюднила статтю про ліквідацію в Москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова. Журналісти підкреслили, що вбивство російського генерала - це "законний акт оборони з боку держави, яка перебуває під загрозою".

У відповідь Медведєв назвав усіх посадових осіб країн НАТО, які беруть участь у допомозі Україні, "законною військовою ціллю" для РФ.

Також він назвав "законною військовою ціллю" журналістів The Times, які є авторами вищезгаданої статті.

Реакція глави МЗС Британії

"Бандитська погроза Медведєва на адресу журналістів The Times схожа на відчай", - наголосив Девід Леммі.

Він додав, що британські газети представляють найкращі британські цінності: свободу, демократію та незалежне мислення.

Ліквідація Кирилова

Нагадаємо, 17 грудня джерела РБК-Україна повідомили, що в Москві ліквідували начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ, генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова. Операцію, за словами співрозмовників, організувала Служба безпеки України.

Кириллова і його помічника було ліквідовано внаслідок підриву самоката з вибухівкою.

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