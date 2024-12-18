Угрозы Медведева

Британская газета The Times обнародовала статью о ликвидации в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Журналисты подчеркнули, что убийство российского генерала - это "законный акт обороны со стороны государства, которое находится под угрозой".

В ответ Медведев назвал всех должностных лиц стран НАТО, которые принимают участие в помощи Украине, "законной военной целью" для РФ.

Также он назвал "законной военной целью" журналистов The Times, которые являются авторами вышеупомянутой статьи.

Реакция главы МИД Британии

"Бандитская угроза Медведева в адрес журналистов The Times похожа на отчаяние", - подчеркнул Дэвид Лэмми.

Он добавил, что британские газеты представляют лучшие британские ценности: свободу, демократию и независимое мышление.