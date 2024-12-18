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Статья The Times вызвала истерику у Медведева. Глава МИД Британии резко отреагировал

Фото: Дэвид Лэмми, министр иностранных дел Британии (x.com/DavidLammy)
Автор: Иван Носальский

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев начал в очередной раз разбрасываться угрозами Западу из-за статьи газеты The Times. В Британии считают такую реакцию признаком отчаяния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медведева в Telegram и министра иностранных дел Британии Дэвида Лэмми в соцсети X.

Угрозы Медведева

Британская газета The Times обнародовала статью о ликвидации в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Журналисты подчеркнули, что убийство российского генерала - это "законный акт обороны со стороны государства, которое находится под угрозой".

В ответ Медведев назвал всех должностных лиц стран НАТО, которые принимают участие в помощи Украине, "законной военной целью" для РФ. 

Также он назвал "законной военной целью" журналистов The Times, которые являются авторами вышеупомянутой статьи. 

Реакция главы МИД Британии

"Бандитская угроза Медведева в адрес журналистов The Times похожа на отчаяние", - подчеркнул Дэвид Лэмми. 

Он добавил, что британские газеты представляют лучшие британские ценности: свободу, демократию и независимое мышление.

Ликвидация Кириллова

Напомним, 17 декабря источники РБК-Украина сообщили, что в Москве был ликвидирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Операцию, по словам собеседников, организовала Служба безопасности Украины.

Кириллов и его помощник были ликвидированы в результате взрыва самоката со взрывчаткой.

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