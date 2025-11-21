Стаття 5 НАТО для України: Axios з'ясував, які гарантії прописані в "мирному плані" Трампа

У проєкті США, крім іншого, вказується, що масштабна і навмисна атака Росії на Україну трактуватиметься як загроза всій трансатлантичній спільноті.

У такому разі Вашингтон і європейські союзники зобов'язуються узгоджено реагувати, включно із застосуванням військової сили.

У документі зазначено, що ці зобов'язання набувають чинності відразу після підписання, діють десять років і можуть бути продовжені за взаємним рішенням сторін.

Реакція США і союзників

США наголошують, що будь-які дії Москви, які порушують умови майбутнього перемир'я, розглядатимуться через механізм спільної оцінки Україна-НАТО.

Передбачено військові, розвідувальні, дипломатичні та економічні заходи. Країни Альянсу, включно з Францією, Великою Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією, підтверджують готовність виступати єдиним фронтом у разі ескалації.

Зміст супровідного плану

Окремо від гарантій безпеки Україні було представлено документ на 28 пунктів. Він передбачає створення демілітаризованої зони, фіксує фактичні лінії контролю на півдні та сході, обмежує чисельність українських сил рівнем до 600 тисяч військовослужбовців і виключає розміщення військ НАТО на українській території.

При цьому сторони мають узгодити питання контролю і механізм міжнародного моніторингу.

На цьому етапі поки що тривають консультації та переговори, і "мирний план" Трампа вважається досить "сирим" документом, який активно доопрацьовується.

Україна підтверджує готовність рухатися до реального завершення війни, і президент Володимир Зеленський підкреслив, що Київ не має наміру перешкоджати мирному процесу, коментуючи результати зустрічі з американською делегацією, яка передала Україні свої пропозиції та низку пунктів можливого плану врегулювання.