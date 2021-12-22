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Статистика COVID в Киеве не соответствует реальной динамике. В НАН объяснили почему

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве статистика по коронавирусу не соответствует действительности. Причина в том, что большие задержки обнародования данных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение НАН.

Сообщается, что из-за задержек ежедневно обнародуется вдвое больше случаев, чем делается положительных ПЦР-тестов.

"В Киеве статистика заболеваемости не соответствует реальной эпидемической динамике из-за больших задержек обнародования данных, количество ежедневных положительных ПЦР-тестов уменьшилось более чем втрое по сравнению с максимальными значениями", - говорится в сообщении.

Напомним, Киев в антилидерах по количеству заражений за сутки.

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Коронавирус