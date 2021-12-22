В Украине более 6 тысяч новых случаев COVID и 301 смерть за сутки, - Минздрав

В Украине зафиксировали 6363 новых случая коронавируса, а умер - 301 человек. Больше всего заражений за сутки в Киеве, Запорожской и Волынской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

В Украине за сутки госпитализировали 2 241 человека; летальных случаев - 301; выздоровели - 19 494 человека. Протестировали за вчера методом ПЦР - 33 856 человек, методом ИФА - 7109, экспресс-тестами - 40 549.

Больше всего заражений за сутки в Киеве, Запорожской и Волынской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 623 079 человек; выздоровели - 3 376 899 человек; летальных случаев - 93 909.