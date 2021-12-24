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Как встать на воинский учет: пошаговая памятка-справка для женщин

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 09:28
Как встать на воинский учет: пошаговая памятка-справка для женщин Фото: (facebook.com/kpszsu)
Автор: Иванна Шовкун

В Министерстве обороны Украины подготовили разъяснение для украинок, которые должны встать на воинский учет. Приказ Минобороны №313 от 11 октября обязывает женщин более 100 профессий встать на учет военнообязанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя Министра обороны Анны Маляр в Facebook.

Как встать на воинский учет: пошаговая памятка-справка для женщинКак встать на воинский учет: пошаговая памятка-справка для женщинКак действовать:

  • Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия.
  • Явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и ограничения по здоровью.
  • Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.
  • После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.

Как встать на воинский учет: пошаговая памятка-справка для женщинКак встать на воинский учет: пошаговая памятка-справка для женщинКак встать на воинский учет: пошаговая памятка-справка для женщин

Напомним, в Украине штрафовать женщин за отказ от взятия на воинский учет пока не собираются. Однако штрафные санкции начнут вводить после 2022 года.

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