Как встать на воинский учет: пошаговая памятка-справка для женщин
Фото: (facebook.com/kpszsu)
В Министерстве обороны Украины подготовили разъяснение для украинок, которые должны встать на воинский учет. Приказ Минобороны №313 от 11 октября обязывает женщин более 100 профессий встать на учет военнообязанных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост заместителя Министра обороны Анны Маляр в Facebook.
Как действовать:
- Женщина сначала должна уведомить своего руководителя предприятия.
- Явиться в центр комплектования в течение 2022 года и выяснить подлежит ли она военному учету, потому что есть возрастные ограничения и ограничения по здоровью.
- Нужно написать соответствующее заявление и предоставить документы: паспорт, идентификационный код, свидетельство о браке, рождении детей, окончании учебного заведения, справку из заведения, где работает.
- После этого будет принято решение, подлежит ли женщина учету.
Напомним, в Украине штрафовать женщин за отказ от взятия на воинский учет пока не собираются. Однако штрафные санкции начнут вводить после 2022 года.