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Як стати на військовий облік: покрокова пам'ятка для жінок

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Україна, П'ятниця 24 грудня 2021 09:28
Як стати на військовий облік: покрокова пам'ятка для жінок
Автор: Іванна Шовкун

У Міністерстві оборони України підготували роз'яснення для українок, які мають стати на військовий облік. Наказ Міноборони №313 від 11 жовтня зобов'язує жінок понад 100 професій стати на облік військовозобов'язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду заступника Міністра оборони Ганни Маляр у Facebook.

Як стати на військовий облік: покрокова пам'ятка для жінокЯк стати на військовий облік: покрокова пам'ятка для жінок

Як діяти:

  • Жінка спочатку повинна повідомити свого керівника підприємства.
  • З'явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та обмеження по здоров'ю.
  • Потрібно написати відповідну заяву та надати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює.
  • Після цього буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.

Як стати на військовий облік: покрокова пам'ятка для жінокЯк стати на військовий облік: покрокова пам'ятка для жінокЯк стати на військовий облік: покрокова пам'ятка для жінок

Нагадаємо, в Україні штрафувати жінок за відмову від взяття на військовий облік поки не збираються. Проте штрафні санкції почнуть запроваджувати після 2022 року.

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