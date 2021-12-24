Як стати на військовий облік: покрокова пам'ятка для жінок
У Міністерстві оборони України підготували роз'яснення для українок, які мають стати на військовий облік. Наказ Міноборони №313 від 11 жовтня зобов'язує жінок понад 100 професій стати на облік військовозобов'язаних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду заступника Міністра оборони Ганни Маляр у Facebook.
Як діяти:
- Жінка спочатку повинна повідомити свого керівника підприємства.
- З'явитися до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку, бо є вікові обмеження та обмеження по здоров'ю.
- Потрібно написати відповідну заяву та надати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про одруження, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку з закладу де працює.
- Після цього буде ухвалено рішення, чи підлягає жінка обліку.
Нагадаємо, в Україні штрафувати жінок за відмову від взяття на військовий облік поки не збираються. Проте штрафні санкції почнуть запроваджувати після 2022 року.