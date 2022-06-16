Может стать преемником "Леопарда": Rheinmetall презентовала новый танк

Танк со 130-мм пушкой был презентован на выставке Eurosatory в Париже.

Бронированная машина разработана как преемник танка Leopard 2, который сегодня стоит на вооружении стран ЕС.



Характеристики KF51 Panther:

весит 65 тонн;

модифицированный дизельный двигатель;

гибридная силовая установка;

улучшенная пушку;

12,7-мм пулемет;

пусковые установки для боеприпасов HERO 120.

Сейчас компания решила не раскрывать полностью все характеристики, однако отмечается, что экипаж танка будет более защищен, чем у модели Leopard 2. В то же время транспорт приспособлен к защите от противотанкового оружия и дронов-камикадзе.