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Может стать преемником "Леопарда": Rheinmetall презентовала новый танк

Фото: KF51 Panther (twitter.com/Defence_IDA)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкая компания Rheinmetall презентовала новый танк KF51 Panther. В будущем предположительно он станет преемником Leopard 2.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Drive.

Танк со 130-мм пушкой был презентован на выставке Eurosatory в Париже.

Бронированная машина разработана как преемник танка Leopard 2, который сегодня стоит на вооружении стран ЕС.

Характеристики KF51 Panther:

  • весит 65 тонн;
  • модифицированный дизельный двигатель;
  • гибридная силовая установка;
  • улучшенная пушку;
  • 12,7-мм пулемет;
  • пусковые установки для боеприпасов HERO 120.

Сейчас компания решила не раскрывать полностью все характеристики, однако отмечается, что экипаж танка будет более защищен, чем у модели Leopard 2. В то же время транспорт приспособлен к защите от противотанкового оружия и дронов-камикадзе.

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