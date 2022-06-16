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Може стати наступником "Леопарду": Rheinmetall презентувала новий танк

Фото: KF51 Panther (twitter.com/Defence_IDA)
Автор: Сергій Пишкін

Німецька компанія Rheinmetall презентувала новий танк KF51 Panther. В майбутньому імовірно він стане наступником Leopard 2.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Drive.

Танк з 130-мм гарматою було презентовано на виставці Eurosatory у Парижі.

Броньована машина розроблена як наступник танка Leopard 2, який сьогодні стоїть на озброєнні країн ЄС.

Характеристики KF51 Panther:

  • важить 65 тонн;
  • модифікований дизельний двигун;
  • гібридна силова установка;
  • покращена гармата;
  • 12,7-мм кулемет;
  • пускові установки для боєприпасів HERO 120.

Наразі компанія вирішила не розкривати повністю усі характеристики, однак зазначається, що екіпаж танку буде більш захищений, ніж у моделі Leopard 2. Водночас транспорт пристосований до захисту від протитанкової зброї й дронів-камікадзе.

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