Може стати наступником "Леопарду": Rheinmetall презентувала новий танк

Німецька компанія Rheinmetall презентувала новий танк KF51 Panther. В майбутньому імовірно він стане наступником Leopard 2.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Drive.
Танк з 130-мм гарматою було презентовано на виставці Eurosatory у Парижі.
Броньована машина розроблена як наступник танка Leopard 2, який сьогодні стоїть на озброєнні країн ЄС.
Характеристики KF51 Panther:
Наразі компанія вирішила не розкривати повністю усі характеристики, однак зазначається, що екіпаж танку буде більш захищений, ніж у моделі Leopard 2. Водночас транспорт пристосований до захисту від протитанкової зброї й дронів-камікадзе.
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