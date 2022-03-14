Может стать ножом в спину, – эксперт оценил риск нападения РФ со стороны Приднестровья

На минувшей неделе "проблему Приднестровья" озвучил городской голова Одессы Геннадий Труханов. Он объявил о намерении оккупантов оцепить город со стороны Вознесенска и т. н. ПМР.

"Они, вероятно, так и планируют. Это замысел, который они не скрывают. Но пока та группировка российских войск, которая прорывается через Вознесенск, не дойдет до Одессы, Приднестровье будет сидеть тихо как мыши. Потому что у нас достаточно войск и наша артиллерия может достать вглубь на всю территорию Приднестровья", – говорит Жданов.

Тем более, что численность российского контингента в так называемой ПМР не представляет особой угрозы в масштабе Украины. Сейчас, как отметил Жданов, в Приднестровье есть не более 3 тысяч военных РФ. Среди них боевых подразделений – один танковый батальон, два мотострелковых и один артиллерийский дивизион. Остальные – это подразделения обеспечения, пояснил военный эксперт.

"Поэтому у них там очень ничтожные силы. Я сомневаюсь, что россиянам удастся провести там какую-либо принудительную мобилизацию, как это было в оккупационных ОРДЛО. Хотя получилось там просто пушечное мясо. И сзади их, как в 1941 году, гонят пулеметами заградотряды россиян. Приднестровье пока должно быть для нас зоной бдительного внимания", – сказал Жданов.

Опасность в том, что тираспольский аэродром – серьезная база для перебрасывания российских войск, заметил Сергей Кривонос. Если оккупанты сумеют перебросить туда дополнительные силы, это станет "ножом в спину" Одесской и Винницкой областей, считает генерал ВСУ.