Може стати ножем у спину, – експерт оцінив ризик нападу РФ з боку Придністров'я

В умовах воєнного протистояння з Росією Придністров'я поки має бути для України зоною пильної уваги. Тим більше, що тираспольський аеродром може стати базою для перекидання російських військ у наступ на Одесу.
Про це в коментарі РБК-Україна розповіли військовий експерт Олег Жданов та генерал ЗСУ Сергій Кривоніс.
Минулого тижня "проблему Придністров'я" озвучив міський голова Одеси Геннадій Труханов. Він оголосив про намір окупантів оточити місто з боку Вознесенська та т. зв. ПМР.
"Вони, ймовірно, так і планують. Це задум, який вони не приховують. Але поки те угруповання російських військ, яке проривається через Вознесенськ, не дійде до Одеси, Придністров'я сидітиме тихо як миші. Тому що у нас достатньо військ і наша артилерія може дістати вглиб на всю територію Придністров'я", – каже Жданов.
Тим більше, що чисельність російського контингенту в так званій ПМР не становить особливої загрози в масштабі України. Зараз, як зазначив Жданов, у Придністров'ї є не більше 3 тисячі військових РФ. Серед них бойових підрозділів – один танковий батальйон, два мотострілецьких і один артилерійський дивізіон. Решта – це підрозділи забезпечення, пояснив військовий експерт.
"Тому у них там дуже мізерні сили. Я сумніваюся, що росіянам вдасться провести там будь-яку примусову мобілізацію, як це було в окупаційних ОРДЛО. Хоча там вийшло просто гарматне м'ясо. І ззаду їх, як в 1941 році, женуть кулеметами загороджувальні загони росіян. Придністров'я поки має бути для нас зоною пильної уваги", – сказав Жданов.
Небезпека в тому, що тираспольський аеродром – серйозна база для перекидання російських військ, зауважив Сергій Кривонос. Якщо окупанти зуміють перекинути туди додаткові сили, це стане "ножем у спину" Одеської та Вінницької областей, вважає генерал ЗСУ.
До слова, Олександр Лукашенко може спрямувати білоруські війська на Волинську та Рівненську області.
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