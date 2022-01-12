Старый Новый год и Крещение: когда отмечают и будут ли праздники выходными
Цикл рождественско-новогодних праздников в Украине продолжается до 19 января. В то же время два последних праздника - Старый Новый год и Крещение - будут рабочими днями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Старый Новый год в Украине празднуют в ночь на 14 января. Праздник отмечают по церковному календарю, которого придерживаются православные и греко-католики. Основным действом на Щедрый вечер 13 января является щедрование.
Крещение празднуют 19 января. Главной традицией в этот день является купание в проруби.
Согласно законодательству, праздничными и официальными выходными днями в этом году будут:
- 7 января - Рождество Христово;
- 8 марта - Международный женский день;
- 24 апреля - Пасха;
- 1 мая - День труда;
- 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне;
- 12 июня - Троица;
- 28 июня - День Конституции Украины;
- 24 августа - День Независимости Украины;
- 14 октября - День защитников и защитниц Украины;
- 25 декабря - Рождество Христово.
Кроме того, Кабинет министров перенес два рабочих дня: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта 2022 года и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2021 году новогодними праздниками украинцев являются Рождество (49%) и Новый год (37%). День Святого Николая выбрали 6%, Старый Новый год 4%, ни один из этих новогодних праздников не любят 2% опрошенных.
Отметим, накануне 2022 года среди желаемых подарков на Новый год впервые вышло романтическое путешествие. В предыдущие годы украинцы были очень меркантильны - на первом месте с большим отрывом были деньги.