Старух рассказал о потерях в Запорожской области: "у нас такая Буча не одна"

По его словам, в области есть освобожденные села, где погибло много местного населения.

"Не хочу пугать. Но у нас таких Буч не одна. У нас есть деревни, которые мы освобождали.. Буча это конечно большой город, но когда в селе жили 120 человек, а 17-20 погибли, то если брать пропорционально, то это тоже большие потери", - сказал Старух

Он добавил, что все преступления фиксируются. В частности, уже открыты сотни уголовных дел.