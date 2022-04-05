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Старух рассказал о потерях в Запорожской области: "у нас такая Буча не одна"

В Запорожской области рассказали о потерях местного населения (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал о потерях мирного населения в области в результате обстрелов оккупантов. В частности, он заявил, что сейчас открыты сотни уголовных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы в телемарафоне.

По его словам, в области есть освобожденные села, где погибло много местного населения.

"Не хочу пугать. Но у нас таких Буч не одна. У нас есть деревни, которые мы освобождали.. Буча это конечно большой город, но когда в селе жили 120 человек, а 17-20 погибли, то если брать пропорционально, то это тоже большие потери", - сказал Старух

Он добавил, что все преступления фиксируются. В частности, уже открыты сотни уголовных дел.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье вводят усиленный комендантский час.

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