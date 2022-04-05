Старух розповів про втрати у Запорізькій області: "у нас така Буча не одна"

За його словами, в області є звільнені села, де загинуло багато місцевого населення.

"Не хочу лякати. Але у нас таких Буч не одна. У нас є села, які ми звільняли.. Буча це звісно велике місто, але коли в селі жило 120 людей, а 17-20 загинуло, то якщо брати пропорційно, то це теж великі втрати", - сказав Старух

Він додав, що всі злочини фіксуються. Зокрема, вже відкрито сотні кримінальних справ.