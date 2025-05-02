Стартувала реєстрація на вступні іспити до магістратури та аспірантури: що треба знати

Відсьогодні, 2 травня, і до 23 травня включно триватиме реєстрація для участі у вступних випробуваннях на програми магістратури, аспірантури та докторантури.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Цього року абітурієнти знову проходитимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ) та/або єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Реєстрація доступна як у закладі особисто, так і в онлайн-форматі.
Місце складання тесту можна обрати не лише в Україні, а й за кордоном. Проте слід врахувати: у закордонних пунктах діють квоти, тож із реєстрацією краще не зволікати - інакше може не залишитися місць у бажаному місті.
Вступники можуть звернутися до приймальної комісії обраного вишу особисто або дистанційно. Потрібно подати скановані копії документів і заповнити заяву-анкету. У ній вказується, зокрема, населений пункт в Україні, де абітурієнт/ка хоче складати іспит.
Після реєстрації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти для кожного буде створено інформаційну сторінку - "Кабінет учасника вступних випробувань". Доступ до нього надається за номером екзаменаційного листка і PIN-кодом.
До 12 червня всі зареєстровані отримають запрошення з детальною інформацією про місце і час складання вступних випробувань.
Вступ відбуватиметься згідно з офіційним порядком проведення вступної кампанії 2025 року.
Нагадаємо, у 2025 році для вступу до магістратури й аспірантури обов’язковим є складання ЄВІ, незалежно від спеціальності чи форми навчання. Іспит включає два блоки: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови.
Основна сесія ЄВІ триватиме з 21 червня до 12 липня, результати оприлюднять до 18 липня. Додаткову сесію проведуть із 29 липня по 18 серпня, її результати будуть доступні до 22 серпня.
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