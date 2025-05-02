Стартувала реєстрація на вступні іспити до магістратури та аспірантури: що треба знати

Цього року абітурієнти знову проходитимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ) та/або єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Реєстрація доступна як у закладі особисто, так і в онлайн-форматі.

Місце складання тесту можна обрати не лише в Україні, а й за кордоном. Проте слід врахувати: у закордонних пунктах діють квоти, тож із реєстрацією краще не зволікати - інакше може не залишитися місць у бажаному місті.

Як зареєструватися

Вступники можуть звернутися до приймальної комісії обраного вишу особисто або дистанційно. Потрібно подати скановані копії документів і заповнити заяву-анкету. У ній вказується, зокрема, населений пункт в Україні, де абітурієнт/ка хоче складати іспит.

Кабінет учасника

Після реєстрації на сайті Українського центру оцінювання якості освіти для кожного буде створено інформаційну сторінку - "Кабінет учасника вступних випробувань". Доступ до нього надається за номером екзаменаційного листка і PIN-кодом.

Запрошення на іспит

До 12 червня всі зареєстровані отримають запрошення з детальною інформацією про місце і час складання вступних випробувань.

Вступ відбуватиметься згідно з офіційним порядком проведення вступної кампанії 2025 року.