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Когда стартует новый сезон УПЛ: названа дата

Фото: новый сезон УПЛ стартует 23 августа (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Новый сезон футбольной Украинской Премьер-лиги стартует 23 августа 2022 года - в День Государственного флага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

По его словам, матчи будут проводиться на территории Украины с разрешения местных военных администраций и с соблюдением всех правил безопасности. При этом болельщиков не будут пускать на стадионы.

Стадионы должны иметь обустроенные по всем стандартам места для укрытия.

"Во время воздушных тревог матчи будут останавливаться - футболисты, тренеры и весь штат должны оперативно пройти до укрытия. Обязательно присутствие представителей местных военных администраций, бригад медиков и ГСЧС", - добавил Гутцайт.

Напомним, ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, в каких регионах будут проводиться матчи УПЛ.

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