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Названы регионы, в которых стартует следующий сезон УПЛ

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Киев, Понедельник 04 июля 2022 19:26
Названы регионы, в которых стартует следующий сезон УПЛ Фото: президент УАФ Андрей Павелко (wikimedia by Steffen Prößdorf)
Автор: Александр Мороз

Следующий сезон Украинской Премьер-лиги (УПЛ) стартует в Киеве и еще четырех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко для "Чистого подкаста".

По его словам, УПЛ стартует в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской и, возможно, Тернопольской областях.

"Это те наши регионы, у которых есть много возможностей по футбольной инфраструктуре. Мы будем отрабатывать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах предварительно начался чемпионат", - отметил он и добавил, что список может быть расширен.

Напомним, ранее сообщалось, что футбольные чемпионаты в Украине возобновятся уже в августе 2022 года.

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