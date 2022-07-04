Названы регионы, в которых стартует следующий сезон УПЛ
Следующий сезон Украинской Премьер-лиги (УПЛ) стартует в Киеве и еще четырех областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко для "Чистого подкаста".
По его словам, УПЛ стартует в Киеве, Киевской, Львовской, Закарпатской и, возможно, Тернопольской областях.
"Это те наши регионы, у которых есть много возможностей по футбольной инфраструктуре. Мы будем отрабатывать со всеми органами власти, чтобы именно в этих регионах предварительно начался чемпионат", - отметил он и добавил, что список может быть расширен.
Напомним, ранее сообщалось, что футбольные чемпионаты в Украине возобновятся уже в августе 2022 года.
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