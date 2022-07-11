Коли стартує новий сезон УПЛ: названо дату

Новий сезон футбольної Української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня 2022 року - на День Державного прапора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта.

За його словами, матчі будуть проводитися на території України з дозволу місцевих військових адміністрацій і з дотриманням всіх правил безпеки. При цьому вболівальників не пускатимуть на стадіони.

Стадіони повинні мати облаштовані за всіма стандартами місця для укриття.

"Під час повітряних тривог матчі будуть зупинятися - футболісти, тренери і весь штат мають оперативно пройти до укриття. Обов'язкова присутність представників місцевих військових адміністрацій, бригад медиків і ДСНС", - додав Гутцайт.