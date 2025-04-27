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Стартує битва за "золото" баскетбольної Суперліги

Фото: "Дніпро" захищатиме титул чемпіона України (БК "Дніпро")
Автор: Андрій Костенко

27 квітня відбудеться перший матч фінальної серії чоловічої баскетбольної Суперліги. Чинний чемпіон України – "Дніпро" на своєму майданчику прийме столичний "Київ-Баскет".

Суперники вперше в історії розіграють чемпіонський титул в очному фінальному протистоянні.

"Дніпро" – є діючим чемпіоном. Рік тому команда у фіналі Суперліги перемогла "Рівне". "Київ-Баскет" у вирішальній серії зіграє вперше з 2019 року. "Жовто-чорні" чотири рази в своїй історії фінішували за крок до золотих нагород, але жодного разу не ставали чемпіонами. Найкраща команда сезону-2024/25 визначиться у серії до двох перемог.

Дніпряни пройшли без поразок регулярний чемпіонат: показавши результат 28-0, вони встановили національний рекорд. У плей-офф підопічні Володимира Коваля впевнено подолали "Прикарпаття-Говерлу" та "Черкаські Мавпи" також без втрат.

Натомість "Київ-Баскет" фінішував у "регулярці" з показником – 19 перемог і 9 поразок. На шляху до фіналу кияни переграли в плей-офф "Старий Луцьк" (серія – 2:0) і минулорічного фіналіста – "Рівне" (2:1).

В регулярному чемпіонаті-2024/25 "Дніпро" виграв усі чотири зустрічі проти "Київ-Баскета" (75:71, 72:63, 76:73 та 77:62).

Суперліга, фінал, розклад матчів

  • 27 квітня, 13:30, "Дніпро" – "Київ-Баскет"
  • 30 квітня, 18:00, "Київ-Баскет" – "Дніпро"

Трансляції матчів будуть доступні на телеканалах "Суспільне Спорт" та XSPORT, а також на YouTube-каналі ФБУ. 

Хто вигравав чемпіонат України

Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.

З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.

Усі чемпіони України з баскетболу:

  • "Будівельник" (Київ) – 11 титулів (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
  • "Азовмаш" (Маріуполь) – 7 (2003, 2004, 2006-2010)
  • "Одеса" – 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
  • "Хімік" (Южне) – 3 (2015, 2016, 2019)
  • "Дніпро" – 2 (2020, 2024)
  • "Київ" – 2 (2000, 2005)
  • "Прометей" (Кам'янське) – 1 (2021)
  • "Черкаські Мавпи" – 1 (2018)
  • "Донецьк" – 1 (2012)
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