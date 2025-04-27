Стартует битва за "золото" баскетбольной Суперлиги

Соперники впервые в истории разыграют чемпионский титул в очном финальном противостоянии.

"Днепр" - является действующим чемпионом. Год назад команда в финале Суперлиги победила "Ровно". "Киев-Баскет" в решающей серии сыграет впервые с 2019 года. "Желто-черные" четыре раза в своей истории финишировали в шаге от золотых наград, но ни разу не становились чемпионами. Лучшая команда сезона-2024/25 определится в серии до двух побед.

Днепряне прошли без поражений регулярный чемпионат: показав результат 28-0, они установили национальный рекорд. В плей-офф подопечные Владимира Коваля уверенно преодолели "Прикарпатье-Говерлу" и "Черкасские Мавпы" также без потерь.

В то же время "Киев-Баскет" финишировал в "регулярке" с показателем - 19 побед и 9 поражений. На пути к финалу киевляне переиграли в плей-офф "Старый Луцк" (серия - 2:0) и прошлогоднего финалиста - "Ровно" (2:1).

В регулярном чемпионате-2024/25 "Днепр" выиграл все четыре встречи против "Киев-Баскета" (75:71, 72:63, 76:73 и 77:62).

Суперлига, финал, расписание матчей

27 апреля, 13:30, "Днепр" - "Киев-Баскет"

30 апреля, 18:00, "Киев-Баскет" - "Днепр"

Трансляции матчей будут доступны на телеканалах "Суспільне Спорт" и XSPORT, а также на YouTube-канале ФБУ.

Кто выигрывал чемпионат Украины

Баскетбольное первенство Украины разыгрывается с 1992 года. В 1996-м турнир получил название Суперлига.

С того времени чемпионами становились девять клубов. Однако только два "золотых" коллектива играют в Суперлиге до сих пор - это "Черкасские Мавпы" и "Днепр". Другие по разным причинам прекратили существование.

Все чемпионы Украины по баскетболу: