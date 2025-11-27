Стартує у 2026 році: Макрон представив план добровільної військової служби у Франції
Президент Франції Еммануель Макрон представив план добровільної військової служби. Країна прагне зміцнити свої збройні сили на тлі загрози з боку Росії після завершення війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Макрон оголосив, що добровольці віком 18 та 19 років розпочнуть службу вже наступного року за новою 10-місячною програмою військової служби.
"Нова національна служба буде поступово запроваджена, починаючи з наступного літа", - сказав він у своїй промові на військовій базі Варсес у Французьких Альпах.
За словами президента, молоді добровольці служитимуть лише на материковій частині Франції та за її заморських територіях, а не у військових операціях за кордоном.
Французькі збройні сили наразі налічують близько 200 тисяч військовослужбовців, що перебувають на дійсній військовій службі, та понад 40 тисяч резервістів.
Це робить французьку армію другою за чисельністю в Європейському Союзі, поступаючись лише Польщі.
При цьому Франція хоче збільшити кількість резервістів до 100 тисяч до 2030 року.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що у Франції на фоні загрози з боку Росії можуть незабаром запровадити добровільну військову службу. Про відповідне рішення планує повідомити президент Еммануель Макрон.
Різні сценарії плану передбачають залучення від 10 до 50 тисяч людей на рік. За даними низки французьких ЗМІ, добровільна служба триватиме 10 місяців і передбачає оплату - кількасот євро на місяць.
Також раніше про реформу військової служби домовилася влада Німеччини. Планується, що всі 18-річні громадяни країни отримуватимуть анкету для визначення мотивації та придатності до служби. Усі молоді люди, які народилися після 1 січня 2008 року, будуть зобов'язані пройти медогляд.
Служба в армії залишиться добровільною. Але якщо потрібної кількості бажаючих служити не досягнуто, у країні можуть запровадити так званий "військовий обов'язок за потребою", де кандидатів визначить жереб. Голосування щодо цього питання заплановане на грудень.