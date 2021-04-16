Стартову ціну першого об’єкту великої приватизації визначили у 3,7 млрд гривень
Конкурсна комісія затвердила стартову ціну продажу АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) у розмірі 3,7 млрд гривень. ОГХК стане першим об’єктом, виставленим на аукціон великої приватизації.
Про це написав голова Фонду держмайна (ФДМ) Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, ціна визначена та запропонована радником з приватизації ОГХК.
"Ціна сформована за результатами комплексного аудиту та повної оцінки матеріально-технічного забезпечення підприємства", - повідомив Сенниченко.
Аукціонна комісія визначила умови продажу, які будуть направлені на затвердження до КМУ, додав він.
ОГХК - один з найбільших виробників титанової сировини у світі. Компанія утворилась у 2014 році шляхом об’єднання потужностей Вільногірського гірничо-металургійного комбінату у Дніпропетровській області та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату у Житомирській області.
Нагадаємо, Фонд державного майна України планує провести приватизацію "Центренерго" в кінці 2021 року. Документи вже подані до Кабінету міністрів.
За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37% українців. Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.