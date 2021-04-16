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Стартову ціну першого об’єкту великої приватизації визначили у 3,7 млрд гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 16 квітня 2021 15:57
Стартову ціну першого об’єкту великої приватизації визначили у 3,7 млрд гривень Фото: ОГХК продадуть за у 3,7 млрд гривень (umcc-titanium.com)
Автор: Олександр Білоус

Конкурсна комісія затвердила стартову ціну продажу АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) у розмірі 3,7 млрд гривень. ОГХК стане першим об’єктом, виставленим на аукціон великої приватизації.

Про це написав голова Фонду держмайна (ФДМ) Дмитро Сенниченко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, ціна визначена та запропонована радником з приватизації ОГХК.

"Ціна сформована за результатами комплексного аудиту та повної оцінки матеріально-технічного забезпечення підприємства", - повідомив Сенниченко.

Аукціонна комісія визначила умови продажу, які будуть направлені на затвердження до КМУ, додав він.

ОГХК - один з найбільших виробників титанової сировини у світі. Компанія утворилась у 2014 році шляхом об’єднання потужностей Вільногірського гірничо-металургійного комбінату у Дніпропетровській області та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату у Житомирській області.

Нагадаємо, Фонд державного майна України планує провести приватизацію "Центренерго" в кінці 2021 року. Документи вже подані до Кабінету міністрів.

За даними опитування КМІС, доручення президента України Володимира Зеленського почати підготовку великих державних компаній до приватизації в тій чи іншій мірі схвалюють 37% українців. Водночас 41% респондентів негативно ставляться до доручення Зеленського почати продаж державного майна, а 20% вагаються з відповіддю.

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