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Стартовали первые соревнования Олимпиады в Японии

Автор: Артур Родивилов

Соревнования на Олимпиаде в Токио стартовали с софтбола. Женская сборная Японии обыграла команду Австралии со счетом 8:1 на стадионе в Фукусиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство Олимпиады в Twitter.

Впервые с 1996 года летние Игры открыл не футбол.

Софтбол - разновидность бейсбола с использованием более мягкого мяча и увеличенной биты. Матч длится семь иннингов против девяти в бейсболе. Софтбол входил в программу Олимпиады в 1996–2008 годах, его не будет на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Сегодня, 21 июля, также пройдут другие матчи по софтболу, а также стартуют соревнования по футболу среди женских сборных. Церемония открытия Олимпиады пройдет 23 июля. Игры продлятся до 8 августа.

Напомним, по последним данным, на Олимпиаде в Токио количество случаев заражения коронавирусом превысило 70.

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