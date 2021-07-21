Стартували перші змагання Олімпіади в Японії

Змагання на Олімпіаді у Токіо стартували з софтболу. Жіноча збірна Японії обіграла команду Австралії з рахунком 8:1 на стадіоні у Фукусімі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво Олімпіади в Twitter .

Вперше з 1996 року Літні Ігри відкрив не футбол.

Софтбол - різновид бейсболу з використанням більш м'якого м'яча і збільшеної біти. Матч триває сім інінгів проти дев'яти в бейсболі. Софтбол входив до програми Олімпіади в 1996-2008 роках, його не буде на Олімпіаді 2024 року в Парижі.

Сьогодні, 21 липня, також пройдуть інші матчі з софтболу, а також стартують змагання з футболу серед жіночих збірних. Церемонія відкриття Олімпіади пройде 23 липня. Ігри триватимуть до 8 серпня.