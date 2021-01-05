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Стартовала регистрация на пробное ВНО-2021

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине во вторник, 5 января, началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Регистрация продлится до 19 января включительно.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).

Для регистрации нужно:

  • заполнить регистрационную форму,
  • зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации,
  • распечатать квитанцию,
  • оплатить услугу проведения пробного ВНО,
  • через 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств.

Желающие могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Пробное внешнее независимое оценивание можно составить из одного из следующих предметов:

  • украинский язык;
  • украинский язык и литература;
  • история Украины;
  • математика;
  • биология;
  • география;
  • физика;
  • химия;
  • иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский.

Напомним, ранее сообщалось, что дополнительные предметы Внешнего независимого оценивания могут стать платными.

Ранее Министерство образования и науки утвердило график подготовки и проведения ВНО 2021 года.

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