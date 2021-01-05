Стартовала регистрация на пробное ВНО-2021

В Украине во вторник, 5 января, началась регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании (ВНО). Регистрация продлится до 19 января включительно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).

Для регистрации нужно:

заполнить регистрационную форму,

зайти в личный кабинет участника пробного ВНО по логину и паролю, полученными при регистрации,

распечатать квитанцию,

оплатить услугу проведения пробного ВНО,

через 5-7 дней в личном кабинете участника пробного ВНО проверить факт зачисления средств.

Желающие могут выбрать только один предмет для прохождения пробного ВНО. Пробное внешнее независимое оценивание можно составить из одного из следующих предметов:

украинский язык;

украинский язык и литература;

история Украины;

математика;

биология;

география;

физика;

химия;

иностранные языки: английский, испанский, немецкий и французский.

Напомним, ранее сообщалось, что дополнительные предметы Внешнего независимого оценивания могут стать платными.

Ранее Министерство образования и науки утвердило график подготовки и проведения ВНО 2021 года.